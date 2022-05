Ternana | UFFICIALE | rinnova un difensore ex Juve

Pubblicità

UFFICIALE - Ternana, Sorensen rinnova per altre due stagioni

Calcio Ternano

La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore, classe '92, Frederik Sørensen. Il comunicato della società rossoverde con cui viene annunciato il prolungamento per altre due stagioni del contratto del difensore danese Frederik Sorensen