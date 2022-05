Shanghai allenta le rigide restrizioni Lo stupore dei cittadini | “Difficile credere che stia accadendo”

(Di martedì 31 maggio 2022) A partire dalla mezzanotte di oggi, gran parte dei 25 milioni di abitanti ditornerà alla vita precedente l’ultima ondata di Covid, uscendo da un rigido lockdown di due mesi. Una misura che ha portato a molti problemi economici o di lavoro, stress e grosse difficoltà nel reperire generi alimentari ed ottenere assistenza sanitaria di emergenza. Squadre di operatori hanno iniziato a smantellare le recinzioni che bloccavano gli ingressi degli edifici residenziali considerati a rischio e a rimuovere il nastro della polizia usato per sigillare piazze ed edifici.esce dal rigido lockdown La vita dovrebbe riprendere quasi a pieno ritmo a partire da domani. Quando i pass validi per un’uscita di qualche ora rilasciati dagli edifici residenziali verranno aboliti, riprenderanno a funzionare i trasporti pubblici e si potrà tornare al lavoro. ...

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, ... Covid: Shanghai allenta le restrizioni dopo lungo lockdown Dopo due mesi di restrizioni pesanti che hanno limitato le attività commerciali e bloccato i residenti, le autorità di Shanghai hanno dichiarato oggi che elimineranno ulteriori limitazioni per riporta ...Si apre qualche spiraglio verso la normalità in Cina Shanghai ha deciso di concludere domani il suo rigido lockdown, durato più di due mesi. La Cina ha registrato ieri 293 nuovi casi, ci cui 78 tra p ...