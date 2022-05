Sfregiate con l' acido dalle rivali in amore - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

anperillo : A #Napoli e dintorni è vera emergenza sul fronte della sicurezza pubblica. In 24 ore tre ragazzi gravemente feriti… - marchess88 : 2 sorelle a #Napoli sono state sfregiate con l'acido - TgrRai : Guarda #BuongiornoItalia del #31maggio in #DIRETTA su @RaiTre: ?? #Napoli, 2 sorelle sfregiate con l'acido: caccia a… - rep_napoli : Sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, la psicologa: 'Dopo il Covid rabbia senza controllo' [di Marina Cappitti] [… - infoitinterno : Sfregiate con l'acido, caccia a tre ragazze a Napoli: ecco i nuovi sviluppi -

Due giovani sorelle " 24 e 17 anni " sono statel'acido lanciato da una banda di giovanissimi che viaggiavano in sella a tre motorini. Un blitz vigliacco che ha avuto per bersaglio due ...Non c'è ancora una pista d'indagine ben precisa sul caso di Elena e Federica, le due sorelle di 24 e 17 anni aggredite el'acido a Napoli. Le due ragazze sono state avvicinate da tre scooter in Corso Amedeo Savoia, tra il Rione Sanità e il Bosco di Capodimonte all'1 e 20 di notte. Uno di questi,a ...«Solo un matto, un vigliacco può aver fatto una cosa così terribile. Sono addolorata certo, ma soprattutto furiosa per Alfredino e per Riccardo: quelle svastiche e quelle ...Due sorelle di 17 e 24 anni aggredite di notte vicino a casa: avevano da poco litigato al bar per uno sguardo di troppo a un ragazzo ...