Selvaggia Lucarelli, è morto il suo cane Godzilla: «Sei stato l'eroe del mio Leon». Il toccante addio (Di martedì 31 maggio 2022) È morto Godzilla, il cane di Selvaggia Lucarelli. Suo fedele amico, il cavalier king di tre colori nell'ultimo anno aveva avuto diversi problemi di salute che lo avevano costretto anche al... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) È, ildi. Suo fedele amico, il cavalier king di tre colori nell'ultimo anno aveva avuto diversi problemi di salute che lo avevano costretto anche al...

Pubblicità

stanzaselvaggia : “Mio figlio, 22 anni, per aver manifestato a Torino con gli altri studenti, è in cella da dieci giorni in isolament… - stanzaselvaggia : @bravimabasta Lui è in carcere da 12 gironi, in cella con un detenuto che ha commesso un duplice omicidio. Difficil… - staplica : È Selvaggia Lucarelli. È uscito a Selvaggia ?? - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Il nuovo programma di seconda serata di Rai3 (dal 24 giugno) si chiama #PerfettiSconosciuti e sarà condotto da Cesare B… - AnnaritaNinni : RT @RadioCapital_fm: Una follower di @stanzaselvaggia si è imbattuta in un annuncio di lavoro che prevede l'assunzione e il mantenimento de… -