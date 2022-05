Scaroni: «Mi auguro ci sia una proprietà chiara» (Di martedì 31 maggio 2022) E’ arrivata la firma sul contratto preliminare per l’acquisizione da parte di Gerry Cardinale della maggioranza del Milan dal fondo Elliott. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza le firme sono arrivate nella notte negli Stati Uniti d’America e per domani è prevista l’ufficialità. E’ fatta dunque per il signing, mentre per il closing dell’operazione bisognerà attendere L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 31 maggio 2022) E’ arrivata la firma sul contratto preliminare per l’acquisizione da parte di Gerry Cardinale della maggioranza del Milan dal fondo Elliott. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza le firme sono arrivate nella notte negli Stati Uniti d’America e per domani è prevista l’ufficialità. E’ fatta dunque per il signing, mentre per il closing dell’operazione bisognerà attendere L'articolo

Pubblicità

fradettofanpage : RT @86_longo: Scaroni: “Tutto sta andando come previsto. Credo che nei prossimi giorni si concretizzera' la trattativa con il nuovo fondo,… - Den96109848 : RT @86_longo: Scaroni: “Tutto sta andando come previsto. Credo che nei prossimi giorni si concretizzera' la trattativa con il nuovo fondo,… - AlRawahi75 : RT @pasqlaragione: Scaroni: “Tutto sta andando come previsto. Nei prossimi giorni si concretizzerà la trattativa. Tra signing e closing pas… - Giacomobacci2 : RT @FratelliRosson: Scaroni: “Tutto sta andando come previsto. Nei prossimi giorni si concretizzerà la trattativa. Tra signing e closing pa… - lagrincon : RT @86_longo: Scaroni: “Tutto sta andando come previsto. Credo che nei prossimi giorni si concretizzera' la trattativa con il nuovo fondo,… -