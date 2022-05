(Di martedì 31 maggio 2022) Roma – “Presentati duedeial testo-base perl’amministrativa e finanziaria e per giungere all’legislativa attraverso uno statuto. Insieme alla collega Annagrazia Calabria comesu Roma Capitale abbiamo presentato dueper venire incontro ad alcune critiche emerse sul testo base che richiedevano una maggiore celerità e semplicità delle procedure relative all’legislativa e una maggiore consistenza di quella amministrativa e finanziaria”. Lo dice Stefano, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali e relatore del provvedimento. Il primo emendamento, sottolinea, “anzitutto rafforza l’...

andrea_ceccanti : @matteosalvinimi No paiono le solite due cazzate che spari ogni due per tre. E nessuno più ti segue. Domanda quanto… - FDePalo : RT @FDePalo: #Referendum: vi spiego perché votare sì (almeno) a 3 quesiti. A lezione dal prof. #Ceccanti: "Consultazione e #riformaCartabia… - FDePalo : #Referendum: vi spiego perché votare sì (almeno) a 3 quesiti. A lezione dal prof. #Ceccanti: "Consultazione e…

... la scorsa settimana sono stati votati e respinti soltantoemendamenti, entrambi a firma Lega. ... anche a nome dell'altro relatore, Stefano(Pd), ha chiesto un rinvio al fine di "...... va anche detto che il Parlamento resterà fermo e inerte per bensettimane, dal I al 13 giugno. ... spiega il dem Stefano, costituzionalista ed esponente della commissione Affari ... Pd, Ceccanti: due emendamenti relatori per rafforzare autonomia - RomaDailyNews Il presidente del Consiglio, Mario Draghi , torna dagli Usa avendo incassato indubitabili successi. Fedeltà atlantica ...Secondo il costituzionalista, il Parlamento sarà chiamato a intervenire in tempi brevi "per non lasciare i due paesi (Finlandia e Svezia) nel limbo".