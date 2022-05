Materiali e smart cities | Enea in KM con nuovi laboratori

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Le nuove frontiere dell’innovazione e della ricerca suincontrano le imprese.entra nel Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, uno dei principali distretti europei dell’innovazione, con duededicati a tecnologie e servizi avanzati nel campo dei ‘e processi industriali sostenibili 4.0’ e delle ‘Tecnologie per le’. L’iniziativa dà seguito agli accordi di collaborazione bilaterali siglati dall’Agenzia con Kilometro Rosso, Università degli Studi di Bergamo e Regione Lombardia e prevede un investimento complessivo di 3 milioni di euro, di cui 2 da partee circa 1 dalla Regione per attivare 13 dottorati. “La presenza a KM Rosso di ...

L'iniziativa prevede un investimento complessivo di 3 milioni di euro, di cui 2 da parte Enea Le nuove frontiere dell'innovazione e della ricerca su smart cities incontrano le imprese. Enea entra nel Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, uno dei principali distretti europei dell'innovazione, con due laboratori dedicati a