Mascherine al chiuso in Italia, fino a quando? Cosa dice Speranza (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Mascherine al chiuso, fino a quando resteranno obbligatorie in Italia? La deadline è il 15 giugno quando – salvo un’eventuale proroga – il nostro Paese potrebbe dire ufficialmente addio alle Mascherine praticamente ovunque. Ma, sulla possibilità che dopo questa data rimangano alcune misure anti-Covid come l’uso del dispositivo di protezione sui mezzi di trasporto pubblico, “sono tutte valutazioni ancora da compiersi, non c’è nessuna decisione già assunta” fa sapere il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine dell’evento a Roma all’Ambasciata di Francia ‘La Santé à l’avenir’, promosso dal club Santé Italie. “L’altissima protezione dovuta al fatto che oltre il 90% degli over 12 ha completato il ciclo primario di vaccinazione e ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) –alresteranno obbligatorie in? La deadline è il 15 giugno– salvo un’eventuale proroga – il nostro Paese potrebbe dire ufficialmente addio allepraticamente ovunque. Ma, sulla possibilità che dopo questa data rimangano alcune misure anti-Covid come l’uso del dispositivo di protezione sui mezzi di trasporto pubblico, “sono tutte valutazioni ancora da compiersi, non c’è nessuna decisione già assunta” fa sapere il ministro della Salute Roberto, a margine dell’evento a Roma all’Ambasciata di Francia ‘La Santé à l’avenir’, promosso dal club Santé Italie. “L’altissima protezione dovuta al fatto che oltre il 90% degli over 12 ha completato il ciclo primario di vaccinazione e ...

