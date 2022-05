Mariupol | salpa prima nave cargo Severodonetsk “per un terzo russa”

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Uncon un carico di metallo ha lasciato oggi il porto dia entrare nella città il 27 maggio scorso dopo la fine dell’assedio una decina di giorni fa. Lo ha reso noto la Tass, che cita l’ufficio stampa del Distretto militare meridionale russo: “Laha lasciato il porto”. IlSlavutich è uscito dal porto, scortato dall’artiglieria della Flotta del Mar Nero e da unità di pattugliamento navali antisabotaggio, diretto a Rostov sul Don, dove scaricherà il metallo. Le forze russe rivendicano intanto il controllo di circa undi, città chiave per il controllo del Donbass. Citato dalla Tass, Leonid Pasechnik, leader della repubblica separatista di Luhansk, ha detto: “Possiamo dure che già un ...

Mosca, 31 mag. (Adnkronos) - Un cargo con un carico di metallo ha lasciato oggi il porto di Mariupol, prima nave a entrare nella città il 27 maggio scorso dopo la fine dell'assedio una decina di giorni fa. Lo ha reso noto la Tass, che cita l'ufficio stampa del Distretto militare meridionale russo. Il cargo Slavutich è uscito dal porto, scortato dall'artiglieria della Flotta del Mar Nero e da unità di pattugliamento navali antisabotaggio, diretto a Rostov sul Don, dove scaricherà il metallo. Le forze russe rivendicano intanto il controllo di circa un terzo di Severodonetsk, città chiave per il controllo del Donbass. Citato dalla Tass, Leonid Pasechnik, leader della repubblica separatista di Luhansk, ha detto: "Possiamo dire che già un terzo di Severodonetsk è sotto controllo russo". Chiediamo agli europei e agli altri clienti di non comprare prodotti degli impianti di Mariupol finché noi, i soli proprietari, non ne avremo ripreso il controllo.