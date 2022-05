Make up: tutti i trucchi per avere denti bianchissimi (Di martedì 31 maggio 2022) Il 31 maggio sarà anche la Giornata Mondiale Senza Tabacco, ma nel nostro Paese i fumatori e le fumatrici sono ancora tanti. Anche se cresce inesorabilmente l’ossessione per i denti bianchi. Che preferiscano accendersi una “vera” sigaretta o svapare quella elettronica, gli italiani inclini al vizio rappresentano il 19% della popolazione sopra i 14 anni, mentre il 24% si dichiara ex fumatore e il 56% non ha mai fumato. Questi dati, targati Istat, giustificano la sempre maggiore richiesta di trattamenti professionali di sbiancamento dentale che, secondo la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, sono cresciuti del 24% rispetto al periodo pre–pandemia. Del resto, senza girarci troppo attorno, che il fumo faccia male è cosa nota. E i denti, macchiati e non bianchi, ne sono la più lampante e immediata evidenza! Foto PEXELS – ... Leggi su amica (Di martedì 31 maggio 2022) Il 31 maggio sarà anche la Giornata Mondiale Senza Tabacco, ma nel nostro Paese i fumatori e le fumatrici sono ancora tanti. Anche se cresce inesorabilmente l’ossessione per ibianchi. Che preferiscano accendersi una “vera” sigaretta o svapare quella elettronica, gli italiani inclini al vizio rappresentano il 19% della popolazione sopra i 14 anni, mentre il 24% si dichiara ex fumatore e il 56% non ha mai fumato. Questi dati, targati Istat, giustificano la sempre maggiore richiesta di trattamenti professionali di sbiancamento dentale che, secondo la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, sono cresciuti del 24% rispetto al periodo pre–pandemia. Del resto, senza girarci troppo attorno, che il fumo faccia male è cosa nota. E i, macchiati e non bianchi, ne sono la più lampante e immediata evidenza! Foto PEXELS – ...

