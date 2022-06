Lily-Rose Depp, la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, festeggia 23 anni (Di martedì 31 maggio 2022) Lily-Rose Depp, prima figlia dell’attore Johnny Depp e di Vanessa Paradis (che hanno avuto anche un altro figlio, Jack Depp, di 20 anni), ha festeggiato il suo 23esimo compleanno il 27 maggio, pubblicando nuove foto su Instagram. La ragazza, che è sia una modella che un’attrice, ha postato sul suo account due bellissime foto in cui indossa un vestito color rosa intenso, con sopra una fascia con la scritta “Birthday Princess“, e uno scatto di un bel mazzo di fiori, sempre sulle tonalità del rosa. Lily-Rose Depp ha festeggiato il suo 23esimo compleanno proprio mentre ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 31 maggio 2022), primadell’attoree di(che hanno avuto anche un altro figlio, Jack, di 20), hato il suo 23esimo compleanno il 27 maggio, pubblicando nuove foto su Instagram. La ragazza, che è sia una modella che un’attrice, ha postato sul suo account due bellissime foto in cui indossa un vestito color rosa intenso, con sopra una fascia con la scritta “Birthday Princess“, e uno scatto di un bel mazzo di fiori, sempre sulle tonalità del rosa.hato il suo 23esimo compleanno proprio mentre ...

Pubblicità

Lily_en_rose : RT @Vinodililla: Crescere significa capire che Orfeo doveva voltarsi a guardare Euridice perché lei ormai era morta e anche se l’avesse rip… - delilahvipic : I fans di Amber Heard sono psicopatici quanto lei, stanno mettendo in mezzo Lily-Rose dopo averla minacciata di mor… - zazoomblog : Lily - Rose Depp la figlia top model e attrice di Jhonny Depp: ecco chi è e chi sono i suoi ex - #figlia #model… - andreastoolbox : Lily-Rose Depp, la figlia top model e attrice di Jhonny Depp: ecco chi è e chi sono i suoi ex - VtladybirdR : Lily-Rose Depp, la primogenita di Johnny, compie 23 anni. Col suo stile romantic rock è un'icona di stile della sua… -