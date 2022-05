Lazio, Lulic: «Provo rabbia e delusione. Via senza neanche un grazie» (Di martedì 31 maggio 2022) L’ex biancoceleste Lulic ha parlato dell’addio alla Lazio e si è sfogato su come è stato trattato dai biancocelesti Senad Lulic, ex esterno della Lazio, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’addio ai biancocelesti rivelando tristi retroscena su quanto accaduto. NUOVA VITA – «Sto bene, vivo a Coira, faccio il padre h24, mi godo la famiglia, la libertà. Faccio il tassista. Gliultimi due anni a Roma non sono stati facili. La mia famiglia era in Svizzera, è stata dura anche per la pandemia. Ho deciso di dedicarmi a loro. Mi riposo e mi ricarico». FUTURO – «Il 6 giugno inizierò il corso a Coverciano, prenderò il patentino allenatore Uefa A, non escludo il resto». ANNO DI SILENZIO –«Ho voluto staccare, mi serviva tempo per me stesso. Non ho voluto fare interviste anche per non creare casino ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) L’ex biancocelesteha parlato dell’addio allae si è sfogato su come è stato trattato dai biancocelesti Senad, ex esterno della, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’addio ai biancocelesti rivelando tristi retroscena su quanto accaduto. NUOVA VITA – «Sto bene, vivo a Coira, faccio il padre h24, mi godo la famiglia, la libertà. Faccio il tassista. Gliultimi due anni a Roma non sono stati facili. La mia famiglia era in Svizzera, è stata dura anche per la pandemia. Ho deciso di dedicarmi a loro. Mi riposo e mi ricarico». FUTURO – «Il 6 giugno inizierò il corso a Coverciano, prenderò il patentino allenatore Uefa A, non escludo il resto». ANNO DI SILENZIO –«Ho voluto staccare, mi serviva tempo per me stesso. Non ho voluto fare interviste anche per non creare casino ...

