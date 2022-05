L'alta finanza impone Draghi. Premier anche dopo il 2023, tutto deciso (Di martedì 31 maggio 2022) Draghi dopo Draghi. Da ieri l'ipotesi che l'attuale Premier possa succedere a se stesso anche dopo le elezioni - e senza neanche lo sforzo di candidarsi - ha un «tifoso» in più. E cioè la grande finanza internazionale, preoccupata da quello che potrebbe succedere ai conti pubblici italiani quando i partiti riprenderanno la plancia di comando. Specie se a vincere dovesse essere la destra «euroscettica», con effetti nefasti su debito pubblico, Spread e via discorrendo. Lo ha messo nero su bianco Goldman Sachs nella sua ultima analisi economica, focalizzata sulla sostenibilità dei deficit dei Paesi dell'Europa meridionale. Segnatamente: Portogallo, Spagna, Grecia e, appunto, Italia. «L'avvicinarsi delle prossime elezioni - è scritto nel report ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022). Da ieri l'ipotesi che l'attualepossa succedere a se stessole elezioni - e senza nelo sforzo di candidarsi - ha un «tifoso» in più. E cioè la grandeinternazionale, preoccupata da quello che potrebbe succedere ai conti pubblici italiani quando i partiti riprenderanno la plancia di comando. Specie se a vincere dovesse essere la destra «euroscettica», con effetti nefasti su debito pubblico, Spread e via discorrendo. Lo ha messo nero su bianco Goldman Sachs nella sua ultima analisi economica, focalizzata sulla sostenibilità dei deficit dei Paesi dell'Europa meridionale. Segnatamente: Portogallo, Spagna, Grecia e, appunto, Italia. «L'avvicinarsi delle prossime elezioni - è scritto nel report ...

