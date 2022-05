Inno della Roma in classe, la Lazio ripristina la “par condicio” e invia un fumettto con la storia della squadra (Di martedì 31 maggio 2022) Vi ricordate il putiferio creato dalla maestra”Romanista” che ha avuto la pensata di far cantare in classe agli alunni l’Inno di Venditti “Grazie Roma”? Sequela di insulti ne erano seguiti. La scuola non è lo stadio e i due momenti, quello ludico-sportivo e il momento didattico dovrebbero rimanere distinti. E’ accaduto giorni fa dopo la vittoria della Roma in Conference League a Tirana, in una classe dell’istituto elementare capitolino Caterina Usai, in zona Talenti. I genitori protestarono. La polemica, è montata in fretta. Pare che l’insegnante – interpellata da Repubblica- volesse semplicemente trasmettere i valori dello sport ai suoi alunni. In modo bizzarro. Alcuni genitori si sono lamentati: «I cori da stadio devono rimanere fuori dalle aule ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Vi ricordate il putiferio creato dalla maestra”nista” che ha avuto la pensata di far cantare inagli alunni l’di Venditti “Grazie”? Sequela di insulti ne erano seguiti. La scuola non è lo stadio e i due momenti, quello ludico-sportivo e il momento didattico dovrebbero rimanere distinti. E’ accaduto giorni fa dopo la vittoriain Conference League a Tirana, in unadell’istituto elementare capitolino Caterina Usai, in zona Talenti. I genitori protestarono. La polemica, è montata in fretta. Pare che l’insegnante – interpellata da Repubblica- volesse semplicemente trasmettere i valori dello sport ai suoi alunni. In modo bizzarro. Alcuni genitori si sono lamentati: «I cori da stadio devono rimanere fuori dalle aule ...

