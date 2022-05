Il giocatore che pensavi ritirato: Cristian Molinaro (Di martedì 31 maggio 2022) Come Raimondo Vianello, Cristian Molinaro è sempre sembrato vecchio, anche quando aveva vent’anni. Quando ha esordito in Serie A con la maglia del Siena, i capelli folti e le basette lunghe non riuscivano a nascondere il viso scolpito da contadino che è stato indurito dal sole e dalla fatica. Una di quelle facce che ti aspettavi di vedere nei dagherrotipi che ritraggono i primi migranti italiani in partenza per il nuovo mondo, con i sorrisi incerti e la pelle che sembra più spessa di quella a cui siamo abituati oggi. All’Artemio Franchi di Siena, contro il Palermo (era il 18 settembre del 2005), Molinaro sembrava il più vecchio tra i più giovani, eppure dopo quasi 17 anni è rimasto uno dei pochissimi di quella partita ad essere ancora in attività. Oggi molti dei giocatori presenti allora si sono nel frattempo seduti in panchina o in ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 31 maggio 2022) Come Raimondo Vianello,è sempre sembrato vecchio, anche quando aveva vent’anni. Quando ha esordito in Serie A con la maglia del Siena, i capelli folti e le basette lunghe non riuscivano a nascondere il viso scolpito da contadino che è stato indurito dal sole e dalla fatica. Una di quelle facce che ti aspettavi di vedere nei dagherrotipi che ritraggono i primi migranti italiani in partenza per il nuovo mondo, con i sorrisi incerti e la pelle che sembra più spessa di quella a cui siamo abituati oggi. All’Artemio Franchi di Siena, contro il Palermo (era il 18 settembre del 2005),sembrava il più vecchio tra i più giovani, eppure dopo quasi 17 anni è rimasto uno dei pochissimi di quella partita ad essere ancora in attività. Oggi molti dei giocatori presenti allora si sono nel frattempo seduti in panchina o in ...

Pubblicità

claudioruss : Quando c’è da preparare il terreno per gli addii nel #Napoli, la sceneggiatura di De Laurentiis vede il giocatore s… - lapoelkann_ : Caro Boniek ti apprezzo molto come giocatore e lo sai, ma ti assicuro che la Famiglia è più unita che mai @andagn e… - gippu1 : Hakan Calhanoglu è il primo giocatore della storia a diventare campione d'inverno sia col Milan che con l'Inter sen… - SteMontesano : @DtDonatella @pietroscogna Si, ma continuo a pensare che sia stata più una sua scelta che un consiglio dello Staff.… - Mickybit22 : @Zoroback_023 Onestamente non so se cambierà qualcosa con la nuova proprietà ma che Marina, che ha rinnovato Giroud… -