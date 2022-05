Finisce in acqua col camion: morto operaio di 60 anni (Di martedì 31 maggio 2022) Incidente sul lavoro mortale questa mattina nell’area portuale di Cagliari. Un operaio 60enne di Maracalagonis è caduto con il suo camion in mare, ed è morto. E’ successo sul pontile del Villaggio Pescatori, in località Giorgino. Per ricostruire la dinamica dell’infortunio stanno lavorando gli specialisti dello Spresal e la Polizia. Da quanto si apprende, l’uomo stava movimentando del materiale, forse della terra, per il cantiere che si trova poco distante. Forse a causa di una manovra errata, mentre lasciava il pontile il mezzo è scivolato in mare. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e gli agenti della Squadra volante. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il 60enne non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 31 maggio 2022) Incidente sul lavoro mortale questa mattina nell’area portuale di Cagliari. Un60enne di Maracalagonis è caduto con il suoin mare, ed è. E’ successo sul pontile del Villaggio Pescatori, in località Giorgino. Per ricostruire la dinamica dell’infortunio stanno lavorando gli specialisti dello Spresal e la Polizia. Da quanto si apprende, l’uomo stava movimentando del materiale, forse della terra, per il cantiere che si trova poco distante. Forse a causa di una manovra errata, mentre lasciava il pontile il mezzo è scivolato in mare. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e gli agenti della Squadra volante. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il 60enne non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

