Continuano i bombardamenti nella citta' di Lysychansk

putino : Secondo Hayday, i militari russi continuano a prendere d'assalto anche i distretti di Zolote, Toshkivka, Kamyshevak… - putino : A Severodonetsk continuano i pesanti bombardamenti, probabilmente ci sono battaglie di strada in periferia. - infoitinterno : Ucraina, continuano i bombardamenti su Severodonetsk - zazoomblog : Ucraina continuano i bombardamenti su Severodonetsk - #Ucraina #continuano #bombardamenti - AndreaPuccio14 : Continuano i bombardamenti a caso della città di Donetsk da parte dell’esercito ucraino, gli ultimi bombardamenti h… -

russi nella citta' di Lysychansk, nel Donetsk. I residenti della citta' " situata in una posizione strategica " vivono tra le macerie delle case distrutte e gli incendi ...'Iintensi sulla città e la regione. Colpita anche una abitazione con due bambini che non sono stati feriti. Il nostro esercito sta resistendo al nemico. Tutto sta andando ... Ucraina, continuano i bombardamenti su Severodonetsk - Mondo Continuano i bombardamenti russi nella citta' di Lysychansk, nel Donetsk. I residenti della citta' – situata in una posizione strategica – vivono tra le macerie delle case distrutte e gli ...Attacco missilistico durante la notte su Sloviansk, nel Donetsk, registrati almeno 3 civili morti e feriti in 6, colpiti una scuola e un grattacielo. Il leader separatista: “Un terzo di Severodonetsk ...