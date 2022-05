Calcio: Cagliari, ufficiale il riscatto di Bellanova dal Bordeaux (Di martedì 31 maggio 2022) Cagliari, 31 mag. - (Adnkronos) - E' ufficiale il riscatto dal Bordeaux di Raoul Bellanova da parte del Cagliari. Lo annuncia il club sardo sul proprio sito web. "Il Cagliari Calcio comunica di aver esercitato l'opzione di riscatto per l'acquisto a titolo definitivo dal Bordeaux del diritto alle prestazioni sportive di Raoul Bellanova fino al 30 giugno 2026". Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022), 31 mag. - (Adnkronos) - E'ildaldi Raoulda parte del. Lo annuncia il club sardo sul proprio sito web. "Ilcomunica di aver esercitato l'opzione diper l'acquisto a titolo definitivo daldel diritto alle prestazioni sportive di Raoulfino al 30 giugno 2026".

