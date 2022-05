Calci, pugni e minacce alla mamma: “Dammi i soldi per la droga”. 17enne di Acilia in manette (Di martedì 31 maggio 2022) Ostia – Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, in quanto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari, danneggiamento e tentata estorsione. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma, su richiesta della locale Procura per i Minorenni, a seguito di indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Acilia successivamente alla denuncia presentata dai genitori che hanno riferito reiterate condotte violente, aggressive, minacciose ed estorsive del minorenne nei confronti dei famigliari conviventi, anche finalizzati ad ottenere denaro per l’acquisto di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) Ostia – Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, i Carabinieri della Stazione dihanno arrestato un ragazzo di 17 anni, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, in quanto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari, danneggiamento e tentata estorsione. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma, su richiesta della locale Procura per i Minorenni, a seguito di indagini svolte dai Carabinieri della Stazione disuccessivamentedenuncia presentata dai genitori che hanno riferito reiterate condotte violente, aggressive, minacciose ed estorsive del minorenne nei confronti dei famigliari conviventi, anche finalizzati ad ottenere denaro per l’acquisto di ...

