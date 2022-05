Assegno Unico con RdC: cosa fare se non arriva l’integrazione (Di martedì 31 maggio 2022) L’Assegno Unico Universale per i percettori RdC viene erogato d’ufficio con ricarica della Carta RdC, lo strumento di pagamento elettronico che viene utilizzato per i pagamenti del Reddito di Cittadinanza. Questo avviene poiché l’Inps riconosce i nuclei familiari che hanno diritto all’Assegno Unico attraverso la presentazione della DSU, nella quale sono indicati i ruoli di “dichiarante”, “coniuge” e “figlio”. Con la Circolare numero 53 del 28 aprile scorso l’Inps aveva precisato che in alcuni casi le informazioni in possesso dell’Istituto non bastano ed è necessario integrarle tramite l’apposito modello Rdc–Com AU, pena la mancata integrazione dell’Aseegno Unico. Non sono tenuti a presentare il nuovo modello “Rdc – Com / AU” i nuclei destinatari del Reddito di Cittadinanza in cui siano contestualmente ... Leggi su leggioggi (Di martedì 31 maggio 2022) L’Universale per i percettori RdC viene erogato d’ufficio con ricarica della Carta RdC, lo strumento di pagamento elettronico che viene utilizzato per i pagamenti del Reddito di Cittadinanza. Questo avviene poiché l’Inps riconosce i nuclei familiari che hanno diritto all’attraverso la presentazione della DSU, nella quale sono indicati i ruoli di “dichiarante”, “coniuge” e “figlio”. Con la Circolare numero 53 del 28 aprile scorso l’Inps aveva precisato che in alcuni casi le informazioni in possesso dell’Istituto non bastano ed è necessario integrarle tramite l’apposito modello Rdc–Com AU, pena la mancata integrazione dell’Aseegno. Non sono tenuti a presentare il nuovo modello “Rdc – Com / AU” i nuclei destinatari del Reddito di Cittadinanza in cui siano contestualmente ...

