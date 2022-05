Anche un solo drink al giorno può ridurre le dimensioni del cervello: con una birra l'intelletto invecchia di 2 anni (Di martedì 31 maggio 2022) Tutti sappiamo che un eccessivo consumo di alcolici e super alcolici fa male. Ma Anche un'assunzione moderata di drink può comportare rischi per la salute. Un concetto, ormai condiviso da tutta la ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) Tutti sappiamo che un eccessivo consumo di alcolici e super alcolici fa male. Maun'assunzione moderata dipuò comportare rischi per la salute. Un concetto, ormai condiviso da tutta la ...

Pubblicità

reportrai3 : Nella pancia della balena: l’arrivo dei bonus edili ha portato tanto lavoro non solo nel settore delle costruzioni,… - lauraboldrini : C’è solo un modo per commentare questi dati: uno scandalo. I Tg e i dibattiti tv, costantemente monopolizzati dagl… - CarloCalenda : Al kilometro rosso. Alberto Bombassei non ha solo costruito una delle aziende italiane più all’avanguardia (che for… - vaniacavi : RT @intuslegens: Goldman Sachs governa ufficialmente l'Italia. Non solo ha collocato un suo uomo a capo del potere esecutivo, riducendo al… - grefojet : Molte donne sembra si siano arrese non solo all'idea che per avere un ruolo debbano fare gli uomini, ma che possano… -