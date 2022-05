Alba Parietti si allena senza trucco perché essere amate ti fa sentire dea e fortissima (Di martedì 31 maggio 2022) Tutti meriterebbero un amore come quello che sta vivendo Alba Parietti. Fabio Adami la rende forte e sicura, la fa sentire una dea e lei si mostra senza trucco. Alba Parietti senza trucco e senza filtri, è così che si allena ed è così che si mostra non solo nella vita privata ma anche sui social. Ha accettato la provocazione dei follower che la criticavano perché ritoccava troppo le sue foto ma qualcosa è cambiato ed è Fabio Adami, il suo compagno, ad avere cancellato le sue insicurezze, la sua paura di mostrarsi acqua e sapone. Alba Parietti ha 60 anni e ogni giorno che passa apprezza sempre di più il dono che ha ricevuto dalla vita. Una nuova storia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 31 maggio 2022) Tutti meriterebbero un amore come quello che sta vivendo. Fabio Adami la rende forte e sicura, la fauna dea e lei si mostrafiltri, è così che sied è così che si mostra non solo nella vita privata ma anche sui social. Ha accettato la provocazione dei follower che la criticavanoritoccava troppo le sue foto ma qualcosa è cambiato ed è Fabio Adami, il suo compagno, ad avere cancellato le sue insicurezze, la sua paura di mostrarsi acqua e sapone.ha 60 anni e ogni giorno che passa apprezza sempre di più il dono che ha ricevuto dalla vita. Una nuova storia ...

Pubblicità

davided81 : @FredMosby_ @paopao76 Come Alba Parietti - OAsnaghi : @LedonneLuce È gente frustrata che non sa cosa scrivere e a chi scrivere se la prendono con Francesco che nemmeno l… - Ginko_21 : RT @ProssimiC: Io avrei preferito avesse citato “Cuore selvaggio” di Alba Parietti - ProssimiC : Io avrei preferito avesse citato “Cuore selvaggio” di Alba Parietti - davided81 : In tutto questo Torino ha una madrina del Pride? Che so Alba Parietti che ci canta Etienne in Piazza Vittorio? #Ctcf #TorinoPride -