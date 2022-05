Un altro incendio nella pineta di Castel Fusano: è il secondo in due giorni (Di lunedì 30 maggio 2022) Ostia – Dopo il maxi rogo di ieri mattina (leggi qui), anche oggi la pineta di Castel Fusano è minacciata dalle fiamme. Questa mattina, infatti, i Vigili del Fuoco sono nuovamente intervenuti con le associazioni di protezione civile del litorale per piccoli focolai scaturiti nella stessa zona dell’incendio di ieri. L’intervento è iniziato intorno alle ore 7 di questa mattina (stesso orario in cui è arrivata la segnalazione del rogo di domenica) ed è ancora in corso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022) Ostia – Dopo il maxi rogo di ieri mattina (leggi qui), anche oggi ladiè minacciata dalle fiamme. Questa mattina, infatti, i Vigili del Fuoco sono nuovamente intervenuti con le associazioni di protezione civile del litorale per piccoli focolai scaturitistessa zona dell’di ieri. L’intervento è iniziato intorno alle ore 7 di questa mattina (stesso orario in cui è arrivata la segnalazione del rogo di domenica) ed è ancora in corso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ...

