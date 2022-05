Ultime Notizie – Alfredino Rampi, svastiche sulla lapide profanata al Verano (Di lunedì 30 maggio 2022) La lapide al Verano di Alfredino Rampi, il bambino morto 41 anni fa dopo essere caduto in un pozzo a Vermicino, è stata profanata e imbrattata con 11 svastiche disegnate con il pennarello nero e ingiurie qualche giorno fa. A segnalare la profanazione è stata una visitatrice del cimitero romano, secondo quanto rivela il Tgr Lazio. La donna avrebbe notato le svastiche ieri spiegando che 10 giorni fa la lapide, che si trova al padiglione 85 del Verano, dove è sepolto anche il fratello del piccolo Alfredino, era intatta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Laaldi, il bambino morto 41 anni fa dopo essere caduto in un pozzo a Vermicino, è statae imbrattata con 11disegnate con il pennarello nero e ingiurie qualche giorno fa. A segnalare la profanazione è stata una visitatrice del cimitero romano, secondo quanto rivela il Tgr Lazio. La donna avrebbe notato leieri spiegando che 10 giorni fa la, che si trova al padiglione 85 del, dove è sepolto anche il fratello del piccolo, era intatta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Covid:7.537 positivi,62 vittime. Tasso 9,4%,aumento ricoveri Sono meno di 700mila le persone attualmente positive al Covid, (precisamente 698.861): nelle ultime 24 ore 13.187 in meno. Un dato simile non si registrava dal 29 dicembre 2021. In totale sono 17.396. Texas: Biden, continuerà a spingere per stretta su armi "Il dolore e' palpabile... Continuero' a spingere" per una stretta sulle armi: lo ha detto Joe Biden ai reporter commentando le ultime stragi, all'indomani della sua visita ai famigliari delle vittime di quella di Uvalde. Il presidente ha assicurato di essere sempre stato "molto motivato" su questo tema ma ha precisato di non ... Il Sole 24 ORE Covid oggi Italia, 7.537 contagi e 62 morti: bollettino 30 maggio Si registrano inoltre altri 62 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 80.177 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 9,4%. Sono 255 i ... Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 30 maggio: 826 contagi, 3 morti BOLOGNA - Dopo molto tempo (dallo scorso novembre) scendono sotto quota mille i nuovi casi di covid intercettati in Emilia-Romagna: sono 826 quelli scoperti nelle ultime 24 ore, ma a fronte di un ...