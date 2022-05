Ucraina, Zelensky pronto a una telefonata a tre con Putin ed Erdogan (Di lunedì 30 maggio 2022) Ucraina, dal punto di vista diplomatico qualcosa si muove. E' infatti arrivata l'apertura di Volodymyr Zelensky per quanto riguarda il confronto con Putin ed Erdogan, dopo la proposta del presidente ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022), dal punto di vista diplomatico qualcosa si muove. E' infatti arrivata l'apertura di Volodymyrper quanto riguarda il confronto coned, dopo la proposta del presidente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky rimuove capo della sicurezza a Kharkiv. A suo avviso 'non ha lavorato per la difesa della città'… - fanpage : Volodymyr Zelensky ha fatto una sortita fuori dalla capitale Kiev, dalla quale si allontana raramente, per visitare… - SkyTG24 : #Ucraina, Zelensky: “A Severodonetsk infrastrutture distrutte e 90% delle case danneggiato” - AntaniCardani : RT @strange_days_82: Orsini : L'occidente ha già tradito il popolo ucraino. #NonelArena #Orsini #Rai #Giletti #Draghi #Zelensky #Russia #Pu… - cicciagatta : RT @strange_days_82: Orsini attacco frontale al governo Draghi. 'Ha manipolato il popolo italiano con un finto piano di pace' #NonelArena #… -