Stefano De Martino parla di Belen | “Tutti hanno un amore tormentato | c’è un transfer emotivo nei nostri confronti Ma non la risposerò”

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Resterò un giovane conduttore fino a 55 anni, i tempi in Italia sono questi. Mi prenderò il lusso di essere un debuttante per altri 20 anni”. In una lunga intervista al Corriere,Dehato della sua vita a 360°, partendo dall’infanzia e dalla passione per la danza: “Comei figli d’arte ho avuto una repulsione per la danza e ho voluto prima provare gli altri sport. Poi accompagnando in bici alla scuola di danza mia sorella Adelaide, mi sono innamorato anch’io. Ho cominciato a 10 anni, ero l’unico studente della mia scuola a fare danza”. Nella sua carriera di ballerino ha fatto tante esperienze, come il periodo in cui ha vissuto in America: “È stata un’esperienza molto formativa, l’America ha un approccio professionale. Quando sono ritornato in Italia avevo una fidanzata che andava a scuola e ...