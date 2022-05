Spalletti sul mercato: “Sono in continuo contatto con Giuntoli” (Di lunedì 30 maggio 2022) Spalletti NAPOLI – Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttomercatoweb, durante la presentazione del ritiro estivo a Castel di Sangro. Ecco quanto affermato. “Vuole una squadra già completa per il ritiro di Castel di Sangro? Ma anche in questo il calcio è cambiato, bisogna navigare a vista. Non è che si possa, come una volta, mettere a posto la rosa. Ci Sono vari momenti e in quei vari momenti per forza si inserisce il mercato e devi essere pronto a fare dei cambiamenti. Bisogna toccare il tasto dell’equilibrio e della sostenibilità, l’abbiamo fatto già l’anno scorso col presidente, bisogna continuare. Ma mantenendo una squadra competitiva, con calciatori forti. Perché sennò la palla, anche col campo buono, non viaggia alla velocità giusta. È ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 30 maggio 2022)NAPOLI – Luciano, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttoweb, durante la presentazione del ritiro estivo a Castel di Sangro. Ecco quanto affermato. “Vuole una squadra già completa per il ritiro di Castel di Sangro? Ma anche in questo il calcio è cambiato, bisogna navigare a vista. Non è che si possa, come una volta, mettere a posto la rosa. Civari momenti e in quei vari momenti per forza si inserisce ile devi essere pronto a fare dei cambiamenti. Bisogna toccare il tasto dell’equilibrio e della sostenibilità, l’abbiamo fatto già l’anno scorso col presidente, bisogna continuare. Ma mantenendo una squadra competitiva, con calciatori forti. Perché sennò la palla, anche col campo buono, non viaggia alla velocità giusta. È ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @CalcioNews24: Le parole di #Spalletti sul mercato del #Napoli - Andrea842631710 : La faccia di #Spalletti qui è proprio del tipo “ah…lo ha detto sul serio…e vai vai” - MiyamotoM20 : @spizzico78 Spalletti non si dimette mai, non lascia i soldi sul piatto. - tweetazzurri : @Torrenapoli1 Prendeva sempre lui la parola quando le domande erano scomode. Come quella fatta sul mix giovani e gi… - salvatorino860 : Questo è il tifoso per me! Non pensa alle parole di ADL, di Spalletti, dei giornali. Non pensa al mercato, a chi… -