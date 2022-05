Sondaggi Ipsos | Fdi e Pd primi a pari merito | giù Lega e M5S

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 30 maggio 2022) Fratelli d’Italia e Pd condividono la prima piazza nelle intenzioni di voto registrate daiper il Corriere della Sera. Entrambe le forze politiche sono date in crescita e al 21%. In sofferenzae Movimento 5 Stelle ai minimi dal 2018: iperdono quasi un punto e mezzo scivolando al 15,1%, i secondi passano dal 15% al 13,7%. Forza Italia non è da meno: il partito di Berlusconi cede mezzo punto portandosi all’8,3%. Non ne approfittano le altre forze moderate: Azione/+Europa viene data in flessione al 3,3% così come Italia Viva (dal 2,5% al 2,2%). Ad ingrossarsi sono le fila di indecisi e astenuti (in crescita di un punto al 41%) e di Italexit: la formazione euroscettica di Paragone ora raccoglie il 4,5%, era l’1,5% a gennaio di quest’anno. In rialzo anche le quotazioni delle formazioni di ...