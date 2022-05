Sollevamento pesi oggi | Europei 2022 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara 30 maggio

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 maggio 2022) Siamo giunti alla terza giornata di competizioni in quel di Tirana (Albania), città che sta ospitando in questi giorni i Campionatidi, rassegna giunta alla sua centesima edizione. Nel day 3 saranno due le atlete da tenere sotto stretta osservazione, ovvero Lucrezia Magistris e Alessia Durante, entrambe impegnate in pedana nella categoria fino a 59 kg (inizio ore 17:00). Le azzurre, come riporta federstica, si presenteranno con una entry total di 212 kg, misurandosi con avversarie molto forti, tra cui spicca la greca Sofia Georgopoulou e la francese Dora Tchakounte. Alle ore 20:00 sarà invece la volta del -67 maschile, segmento in cui non sarà presente nessun atleta italiano. Tra i partecipanti importante menzionare il georgiano Shota Mishvelidze, argento lo scorso ...