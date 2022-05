Sei Sorelle Rai 1 | quando va in onda? Orario | durata puntate | quando finisce

(Di lunedì 30 maggio 2022) La nuova soap Seiè pronta ad approdare al pomeriggio di Rai 1: scopriamova in, l’di inizio,, ladi ogni episodio e la conseguente nuova programmazione del primo canale! Leggi anche: Sei, nuova fiction Rai 1 di pomeriggio: di cosa parla? Trama Seiva in? Giorno,...

Advertising

PTurche : RT @AlexGadeaOff_IT: 'Sei Sorelle' -1 Da domani alle 16:00 su Rai Uno ???? #alexgadea #marionatena #seisorelle - PTurche : RT @AlexGadeaOff_IT: ?? Rai Uno ha posticipato l'inizio di 'Sei Sorelle' al 30 maggio, sempre alle ore 16:00 (inizialmente era previsto dal… - puntomagazine : Sorelle ferite con acido, Nappi:”Quanto si sta registrando nella terza città d’Italia e nella sua provincia è intol… - MontiFrancy82 : Dal 30 maggio alle 16 su Rai 1 va in onda la soap spagnola #Seisorelle - Alexgadea_Megan : RT @AlexGadeaOff_IT: 'Sei Sorelle' -1 Da domani alle 16:00 su Rai Uno ???? #alexgadea #marionatena #seisorelle -

Nuovo appuntamento su Rai1 con la soapche sostituirà, per l'estete, Il Paradiso delle Signore , dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 . Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un ...E' caccia ai(tre maschi e tre femmine) che hanno lanciato il liquido ustionante. Nella notte in corso Amedeo di ...Quante puntate ha la soap Sei Sorelle Si tratta di una fiction va in onda su Rai Uno a partire da lunedì 30 maggio nella fascia pomeridiana. Tra i protagonisti ritroviamo un volto amato delle soap, ...Due sorelle di 24 e 17 anni sono state ustionate con l'acido la scorsa notte a Napoli. Le giovani sono state ricoverate al Cardarelli per ustioni al volto e al braccio. (L'Unione Sarda.it) Fin da ...