Renzi | “Il 21 giugno i grillini tenteranno l’assalto a Draghi in Senato”

ROMA – "Il 21 giugno non prendete impegni. È il giorno in cui i grillini tenteranno l'assalto contro Draghi in Senato. Segnatevi questa data: 21 giugno, Palazzo Madama, pomeriggio. Io interverrò in Aula. Ma ricordatevi che questo inizio dell'estate segnerà l'inizio di un lungo inverno per Conte and company. Chi vivrà, vedrà". E' quanto scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), nella sua e-news, riferendosi alle comunicazioni del premier Mario Draghi previste al Senato.

