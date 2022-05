Questi negozi a Praga non hanno esposto un cartello contro i rifugiati ucraini (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 26 maggio 2022 su Facebook sono state pubblicate due foto che mostrano le vetrine di due negozi con all’esterno affisso lo stesso cartello , colorato come la bandiera ucraina e contenente una mano a significare «Alt». Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Dalla commozione alla rimozione è un attimo! Nei negozi di Praga hanno cominciato ad appendere i cartelli “Agli ucraini non è permesso entrare”. I venditori e i gestori dicono di essere stufi dei continui furti e del comportamento violento dei rifugiati. Resterà la tragedia di un popolo disintegrato dalla sbornia del malvagio ovest. Povera Ucraina». Si tratta di una notizia falsa. Come ha verificato un fotoreporter di Prazsky.denik, quotidiano ... Leggi su facta.news (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 26 maggio 2022 su Facebook sono state pubblicate due foto che mostrano le vetrine di duecon all’esterno affisso lo stesso, colorato come la bandiera ucraina e contenente una mano a significare «Alt». Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Dalla commozione alla rimozione è un attimo! Neidicominciato ad appendere i cartelli “Aglinon è permesso entrare”. I venditori e i gestori dicono di essere stufi dei continui furti e del comportamento violento dei. Resterà la tragedia di un popolo disintegrato dalla sbornia del malvagio ovest. Povera Ucraina». Si tratta di una notizia falsa. Come ha verificato un fotoreporter di Prazsky.denik, quotidiano ...

Advertising

itaca62 : @DarioStefano Il ricatto lo conosciamo bene noi italiani. Lo abbiamo subito in questi due anni in in modo infame O… - CarloBianconi7 : @luisaMononoke Sorella! Talvolta io vado appositamente nei piccoli ferramenta perché ho fortissimo desiderio di ess… - koujackasss : Signor Bettino sono con noi ora in questa stanza questi negozi di cibo biologico? - chilisummer : perchè sai Laz, non si poteva parlare male di Tito in pubblico, e dovevi avere l'effige nei negozi, dovevi fingere… - Teresat73540673 : -