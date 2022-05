Advertising

borghi_claudio : @stefanospaziani Come no, esportazioni ai minimi storici ?? Pensa un po', la Russia esporta petrolio e gas, sono tut… - ilmessaggeroit : Tetto al prezzo del gas, primo passo della Ue. Ma stallo sul petrolio - FirenzePost : Prezzo petrolio: prezzi al massimo da due mesi, Brent schizza a 120 dollari - Daniele_Manca : Il tetto al prezzo del gas al vertice Ue. Ma resta la spaccatura sul petrolio. oggi il vertice dei premier. ?… - Linkiesta : Niente embargo al petrolio russo, ma l’Europa apre sul tetto al prezzo del gas | #RussiaUkraineWar -

Corriere della Sera

...un importante Consiglio europeo che oltre a decidere sul sesto pacchetto di sanzioni (tra cui il) dovrebbe decidere anche su dossier che hanno la firma di Mario Draghi: il tetto al...Si ragiona poi sul tetto temporaneo aldell'energia, il cosiddetto "price cap" già sostenuto ... E sul dossier gas/si punta ad "accordi di solidarietà bilaterali" e a un piano europeo di ... Il tetto al prezzo del gas al vertice Ue. Ma resta la spaccatura sul petrolio Prezzi del petrolio ai massimi da due mesi mentre gli operatori attendono di vedere se l’Unione Europea raggiungerà un accordo sul divieto del greggio russo. I futures del Brent avanzano dello 0,53%, ...Domenica è passata e non c’è traccia di partenze per Mosca e/o Istanbul. La missione per la pace di Matteo Salvini annunciata venerdì sera su un palco elettorale a Erba e via chat ai suoi gruppi parla ...