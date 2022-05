Prato, inaugurata la panchina in memoria di David Sassoli - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 30 maggio 2022) David Sassoli Nel giorno del suo compleanno, la memoria di David Sassoli è stata omaggiata con l' inaugurazione della panchina per l'Europa a Prato . La nuova installazione è avvenuta nella giornata ... Leggi su lanazione (Di lunedì 30 maggio 2022)Nel giorno del suo compleanno, ladiè stata omaggiata con l' inaugurazione dellaper l'Europa a. La nuova installazione è avvenuta nella giornata ...

