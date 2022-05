Odori molesti a Bagnatica, la sentenza di Arpa: “Arrivano dalla Montello e non sono tollerabili” (Di lunedì 30 maggio 2022) Bagnatica. Dopo quasi quattro anni dalle prime segnalazioni, Bagnatica non ha ancora una soluzione al problema degli Odori molesti nell’aria, ma quantomeno ha tra le mani il nome dei responsabili delle emissioni sgradevoli. A certificarlo è un documento ufficiale di Arpa Lombardia, risultato di una campagna di monitoraggio condotta tra il 15 giugno e il 15 settembre tramite lo specifico applicativo “MOLF”, messo a disposizione di una trentina di cittadini selezionati tra coloro che avevano espresso lamentele: a loro il compito di registrare sull’applicazione orario, posizione esatta e una descrizione degli Odori non appena li percepivano. I dati registrati sono stati poi confrontati da Arpa con il regime del vento corrispondente nella stessa fascia ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 30 maggio 2022). Dopo quasi quattro anni dalle prime segnalazioni,non ha ancora una soluzione al problema deglinell’aria, ma quantomeno ha tra le mani il nome dei responsabili delle emissioni sgradevoli. A certificarlo è un documento ufficiale diLombardia, risultato di una campagna di monitoraggio condotta tra il 15 giugno e il 15 settembre tramite lo specifico applicativo “MOLF”, messo a disposizione di una trentina di cittadini selezionati tra coloro che avevano espresso lamentele: a loro il compito di registrare sull’applicazione orario, posizione esatta e una descrizione deglinon appena li percepivano. I dati registratistati poi confrontati dacon il regime del vento corrispondente nella stessa fascia ...

Advertising

marsion65 : RT @Pinomini57: Voto #CrucioliSindacoDiGenova perchè gli altri non hanno mai avuto rispetto per la salute dei cittadini! - sostengoi40 : RT @Pinomini57: Voto #CrucioliSindacoDiGenova perchè gli altri non hanno mai avuto rispetto per la salute dei cittadini! - Alexandra5S5 : RT @Pinomini57: Voto #CrucioliSindacoDiGenova perchè gli altri non hanno mai avuto rispetto per la salute dei cittadini! - AngelaRossa4 : RT @Pinomini57: Voto #CrucioliSindacoDiGenova perchè gli altri non hanno mai avuto rispetto per la salute dei cittadini! - lamaschera4 : RT @Pinomini57: Voto #CrucioliSindacoDiGenova perchè gli altri non hanno mai avuto rispetto per la salute dei cittadini! -