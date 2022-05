Napoli, a tutto De Laurentiis: “Mertens e Koulibaly non pensino ai soldi, Fabian…” (Di lunedì 30 maggio 2022) Ecco il quadro generale del presidente De Laurentiis, che ha fatto il punto sulle questioni rinnovi in casa Napoli, oltre alle prossime mosse di calciomercato che il club potrebbe attuare in questa sessione di trasferimenti Leggi su mediagol (Di lunedì 30 maggio 2022) Ecco il quadro generale del presidente De, che ha fatto il punto sulle questioni rinnovi in casa, oltre alle prossime mosse di calciomercato che il club potrebbe attuare in questa sessione di trasferimenti

Advertising

sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis: 'Tratto #Bernardeschi. Koulibaly e #Mertens? Dipende da loro': Il presidente azzurro a tutto… - tweetelex : @GenCar5 Sul colonialismo interno: da Napoli in su si raschia tutto il raschiabile del Sud, 'tanto non se ne accorgono' - Paroladeltifoso : De Laurentiis: “Faremo di tutto per portare lo Scudetto a Napoli!” - Mcclane272 : @ColuiDi Ti farei ascoltare alcuni pseudo giornalisti o 'esperti' sulle TV locali campane durante le partite del Na… - usul75 : @VanillaFlower__ @Iperbole_ Fondamentalmente. Se tieni a mente che tutto quello che succede in Campania, di valenza… -