Messi | «L’Italia sarebbe stata la favorita per il mondiale»

Le parole di Lionel Messi in vista della sfida con L'Italia a Wembley: «É pazzesco che abbiano vinto l'Europeo e non siano ai Mondiali» Intervistato da TyC Sports, Leo Messi ha parlato della prossima partita contro gli azzurri in programma a Wembley mercoledì 1 giugno. «L'Italia è campione d'Europa, se si fosse qualificata per la Coppa del Mondo sarebbe stata la favorita. Sicuramente sarebbe stata uno dei candidati: se fosse stata presente nel sorteggio, nessuno avrebbe voluto affrontare L'Italia, quindi per noi è un bel banco di prova, per continuare a crescere, continuare a migliorare e continuare a raggiungere nel migliore dei modi il nostro obiettivo, che è la prima partita del mondiale.»

