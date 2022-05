Mara Venier riceve una chiamata a sorpresa da Maria De Filippi: “Adesso ti dico una cosa…”. Emozione in studio (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo tante conduzioni intense, commoventi e a volte totalizzanti, Domenica In show ha celebrato i suoi trent’anni in grande stile.Una festa piena di ospiti di eccezione, tutti amici di “zia Mara”, felici di essere lì a celebrare quello che è anche un suo traguardo. La serata è stata ricca di momenti emozionanti e presenze artistiche di altissimo livello come Ferzan Ozpetek, ma anche Stefano De martino, Renzo Arbore e tanti altri personaggi amati e storici per Mara Venier. Domenica In show: gli omaggi e il momento speciale A omaggiare la regina della domenica a Domenica In show non poteva mancare Maria De Filippi, che ha fatto una sorpresa chiamando in diretta televisiva negli studi Rai. La telefonata è avvenuta subito dopo una bellissima chiacchierata tra una coppia che ha ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo tante conduzioni intense, commoventi e a volte totalizzanti, Domenica In show ha celebrato i suoi trent’anni in grande stile.Una festa piena di ospiti di eccezione, tutti amici di “zia”, felici di essere lì a celebrare quello che è anche un suo traguardo. La serata è stata ricca di momenti emozionanti e presenze artistiche di altissimo livello come Ferzan Ozpetek, ma anche Stefano De martino, Renzo Arbore e tanti altri personaggi amati e storici per. Domenica In show: gli omaggi e il momento speciale A omaggiare la regina della domenica a Domenica In show non poteva mancareDe, che ha fatto unachiamando in diretta televisiva negli studi Rai. La telefonata è avvenuta subito dopo una bellissima chiacchierata tra una coppia che ha ...

