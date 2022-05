LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari, valevole come gara-2 delle semifinali dei Playoff della Serie A di basket 2022. Si riparte dal 88-71 di gara-1 per Milano e per i ragazzi di Ettore Messina si riparte soprattutto dal secondo tempo del match. Si riparte dal 50-49 al 2’ del terzo quarto e dal parziale di 21-8 che ha fatto volare via Rodriguez e compagni chiudendo il match. Per Milano sono state decisive le triple, con una percentuale finale del 40,6%, ma soprattutto – come in ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida tra, valevole come-2 delle semifinali deidellaA di. Si riparte dal 88-71 di-1 pere per i ragazzi di Ettore Messina si riparte soprattutto dal secondodel match. Si riparte dal 50-49 al 2’ del terzo quarto e dal parziale di 21-8 che ha fatto volare via Rodriguez e compagni chiudendo il match. Persono state decisive le triple, con una percentuale finale del 40,6%, ma soprattutto – come in ...

Advertising

Milanosportiva : 72-83: Belinelli chiude i conti dalla lunetta. Per due volte la Virtus sbanca il Forum di Assago conducendo così la… - Milanosportiva : 77-83: Gara 1 è della Virtus Bologna, che si aggiudica la prima partita stagionale sull'Olimpia Milano, ribaltando… - Milanosportiva : 83-93: due liberi di Leday. Sono i punti della finale scudetto per Milano. Da sabato al Forum di Assago sarà sfida… - infoitsport : LIVE LBA Playoff - Olimpia Milano vs Dinamo Sassari, 4° quarto 33' - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 88-71, Playoff Serie A basket in DIRETTA: l'Olimpia rispetta il fattore campo e… -