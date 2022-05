L’ex consigliere di Putin: ben venga Salvini a Mosca, guida un partito amico. Come la Le Pen (Di lunedì 30 maggio 2022) “Se non ci riusciamo con le auto di lusso, va bene anche una bicicletta”. Lo dice al Corriere della Sera Sergey Markov, ex consigliere di Vladimir Putin dal 2011 al 2018. Ex deputato della Duma dal 2007 al 2012, attuale direttore dell’Istituto di Ricerche politiche a Mosca. Markov sottolinea che i governanti in carica non recepiscono le ragioni di Mosca quindi “ben vengano i leader di partiti amici Come Salvini. E se falliscono anche loro, toccherà poi agli scrittori, agli attori, ai cantanti, ai poeti. Il problema va risolto. Voi italiani avete già presentato un piano per un possibile compromesso. Ma qui da noi è stato fortemente criticato. Lo avete inviato a Mosca, e anche all’Onu. Ma Guterres è un personaggio totalmente filoamericano. Non so se per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) “Se non ci riusciamo con le auto di lusso, va bene anche una bicicletta”. Lo dice al Corriere della Sera Sergey Markov, exdi Vladimirdal 2011 al 2018. Ex deputato della Duma dal 2007 al 2012, attuale direttore dell’Istituto di Ricerche politiche a. Markov sottolinea che i governanti in carica non recepiscono le ragioni diquindi “benno i leader di partiti amici. E se falliscono anche loro, toccherà poi agli scrittori, agli attori, ai cantanti, ai poeti. Il problema va risolto. Voi italiani avete già presentato un piano per un possibile compromesso. Ma qui da noi è stato fortemente criticato. Lo avete inviato a, e anche all’Onu. Ma Guterres è un personaggio totalmente filoamericano. Non so se per ...

