Lewandowski: “Spero che il Bayern non blocchi il mio addio” (Di lunedì 30 maggio 2022) Robert Lewandowski, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale polacca, dichiarando ufficialmente l’intenzione di lasciare il Bayern Monaco. Di seguito il suo intervento: “Non mi piace essere in questa situazione. Il mio tempo al Bayern è finito. Non vedo alcuna possibilità di proseguire la mia carriera lì. Spero che non mi blocchino. Vediamo cosa possiamo fare nelle prossime due settimane, ma non vedo alcuna possibilità di rimanere al Bayern più a lungo. La soluzione migliore è un trasferimento”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Robert, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale polacca, dichiarando ufficialmente l’intenzione di lasciare ilMonaco. Di seguito il suo intervento: “Non mi piace essere in questa situazione. Il mio tempo alè finito. Non vedo alcuna possibilità di proseguire la mia carriera lì.che non mino. Vediamo cosa possiamo fare nelle prossime due settimane, ma non vedo alcuna possibilità di rimanere alpiù a lungo. La soluzione migliore è un trasferimento”. SportFace.

