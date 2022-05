L’Europa nel gioco complesso tra Cina, Russia e Usa. La lectio di Romano Prodi (Di lunedì 30 maggio 2022) La Cina e gli Stati Uniti, spesso definiti come “i due padroni del mondo”, sono molto diversi tra loro. La Cina, con il suo miliardo e quattrocento milioni di abitanti, rappresenta un quinto dell’umanità e, a causa della mancanza di materie prime, necessita di una politica estera attiva in campo economico. Così, passo dopo passo, l’Impero celeste si espande sempre più nel mondo. Gli Stati Uniti, invece, ricchissimi di materie prime e dunque non condizionati dal problema di reperire cibo o energia, seguono un disegno legato alle tradizionali dinamiche che contraddistinguono le democrazie liberali, connesse all’avvicendarsi delle diverse forze politiche. Anche la struttura economica delle due superpotenze è estremamente diversa e, con l’aumentare delle tensioni, si è diversificata anche la rispettiva politica commerciale ed economica. Eppure esiste una ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 maggio 2022) Lae gli Stati Uniti, spesso definiti come “i due padroni del mondo”, sono molto diversi tra loro. La, con il suo miliardo e quattrocento milioni di abitanti, rappresenta un quinto dell’umanità e, a causa della mancanza di materie prime, necessita di una politica estera attiva in campo economico. Così, passo dopo passo, l’Impero celeste si espande sempre più nel mondo. Gli Stati Uniti, invece, ricchissimi di materie prime e dunque non condizionati dal problema di reperire cibo o energia, seguono un disegno legato alle tradizionali dinamiche che contraddistinguono le democrazie liberali, connesse all’avvicendarsi delle diverse forze politiche. Anche la struttura economica delle due superpotenze è estremamente diversa e, con l’aumentare delle tensioni, si è diversificata anche la rispettiva politica commerciale ed economica. Eppure esiste una ...

