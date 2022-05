L’accusa di Francesco De Leo a Calcutta al Miami 22: “È una persona violenta” (Di lunedì 30 maggio 2022) Un’accusa inaspettata è arrivata a seguito dell terza serata del Miami 2022, il “festival della musica bella e dei baci” organizzato da Rockit e Betterdays, che ha intrattenuto Milano dal 27 al 29 maggio. Francesco De Leo, cantautore indie pop ampiamente conosciuto nella nicchia milanese, ha accusato il più noto collega Calcutta – il cantautore che nel 2015 era salito alla ribalta con il suo disco Mainstream, raggiungendo la notorietà nazionale anche grazie a singoli come Cosa mi manchi a fare – di essere una persona violenta. Vi raccomandiamo... "Avevo pensato di mettere da parte la musica": lo sfogo di Lorenzo Fragola “Mi sembra giusto farlo sapere a tutti. Ci sono diversi testimoni. È giusto che voi sappiate quello che è accaduto“. Così ... Leggi su diredonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Un’accusa inaspettata è arrivata a seguito dell terza serata del2022, il “festival della musica bella e dei baci” organizzato da Rockit e Betterdays, che ha intrattenuto Milano dal 27 al 29 maggio.De Leo, cantautore indie pop ampiamente conosciuto nella nicchia milanese, ha accusato il più noto collega– il cantautore che nel 2015 era salito alla ribalta con il suo disco Mainstream, raggiungendo la notorietà nazionale anche grazie a singoli come Cosa mi manchi a fare – di essere una. Vi raccomandiamo... "Avevo pensato di mettere da parte la musica": lo sfogo di Lorenzo Fragola “Mi sembra giusto farlo sapere a tutti. Ci sono diversi testimoni. È giusto che voi sappiate quello che è accaduto“. Così ...

Chi è Francesco De Leo, l'artista contro Calcutta: la storia e le curiosità ...nella musica è iniziata nel 2008 con la fondazione della band L'... La vita privata di Francesco De Leo Per quanto riguarda la vita ... " Nel maggio 2022, ha pubblicato un messaggio d'accusa sui social in ...