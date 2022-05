Inter: questa la strategia per il sostituto di Perisic (Di lunedì 30 maggio 2022) L'Inter è alla ricerca di un sostituto di Ivan Perisic, in procinto di firmare per il Tottenham. Uno dei nomi sulla lista è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) L'è alla ricerca di undi Ivan, in procinto di firmare per il Tottenham. Uno dei nomi sulla lista è...

Advertising

FcInterNewsit : I giocatori, in lacrime, non hanno voluto lasciare San Siro per diversi minuti dopo il fischio finale di Inter-Samp… - SimoPillon : Se si decide di superare il paradigma naturale del #matrimonio tra in uomo e una donna, allora tutto è possibile. D… - FBiasin : 2) Coppa Italia, Supercoppa, ottavi di Champions dopo 11 anni, in lotta per lo scudetto fino all’ultimo. Proverann… - sportli26181512 : Inter: questa la strategia per il sostituto di Perisic: L'Inter è alla ricerca di un sostituto di Ivan Perisic, in… - crezmak : @lunastark81 @Inter_Scout Non ci sono le condizioni per una cifra del genere. Solo se fosse un talento cristallino… -