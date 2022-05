Il Cremlino smentisce | nessun dialogo a tre tra Putin | Zelensky e Erdogan

(Di lunedì 30 maggio 2022) Contrordine compagni: contrariamente a quanto ottimisticamente paventato in un primo momento, ilha escluso che possa tenersi un colloquio trilaterale tra il presidente russo, Vladimir. Il suo omologo turco, Recep Tayyip. Ed il leader ucraino, Volodymyr. Nel corso di un punto stampa il portavoce russo, Dmitry Peskov, ha confermato solamente la prevista conversazione traed. Asserendo con altrettanta fermezza che: «Ci sono state molte domande da parte dei colleghi se potesse esserci una sorta di conversazione trilaterale. Abbiamo chiarito: no. Parliamo di una conversazione traed, bilaterale», ha detto Peskov, escludendo nettamente una possibile partecipazione dial ...

