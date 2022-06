Guerra, proposta Erdogan: pronti a ospitare vertice Mosca - Kiev e Onu. Biden: non invieremo missili a medio raggio (Di lunedì 30 maggio 2022) La proposta arriva dopo una telefonata fra il presidente turco e Vladimir Putin. Erdogan: Putin e Zelensky devono utilizzare tutti i canali di dialogo e diplomazia per fermare la Guerra. Draghi: ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 maggio 2022) Laarriva dopo una telefonata fra il presidente turco e Vladimir Putin.: Putin e Zelensky devono utilizzare tutti i canali di dialogo e diplomazia per fermare la. Draghi: ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Media: Zelensky ha accettato la proposta di Erdogan di incontrare Putin #ucraina #russia #embargo #ue… - La7tv : #omnibus Emiliano Fittipaldi commenta le parole di #Salvini in Senato sulla #guerra in #Ucraina, l'invio di armi e… - petergomezblog : Draghi non parlerà in Aula prima del vertice Ue su guerra e economia: il Senato vota contro la proposta di M5s, Fdi… - Luisa62437836 : RT @MediasetTgcom24: Media: Zelensky ha accettato la proposta di Erdogan di incontrare Putin #ucraina #russia #embargo #ue #UkraineRussian… - filiagost : @PierluigiBattis Sbaglio o stiamo cercando di fare un'Europa unita senza confini? Quindi che senso ha la sua propos… -