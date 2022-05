Green pass, da 1 giugno stop per ingresso in Italia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede il Green pass per entrare in Italia. La misura della certificazione verde Covid-19 per l’ingresso nel nostro Paese non verrà prorogata. Lo rende noto l’ufficio stampa del Ministero della Salute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede ilper entrare in. La misura della certificazione verde Covid-19 per l’nel nostro Paese non verrà prorogata. Lo rende noto l’ufficio stampa del Ministero della Salute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

