Florida, arrestato un bambino di 10 anni: minacciava una strage in chat. La polizia: «Dopo Uvalde, comportamento rivoltante» (Di lunedì 30 maggio 2022) Un ragazzino di quinta elementare è stato arrestato in Florida per aver minacciato una sparatoria di massa in un messaggio, lo riporta il New York Post. Il giovane, studente della Patriot Elementary School di Cape Coral è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine e interrogato. La polizia ha fatto sapere di avere le basi per un arresto. Lo sceriffo della contea di Lee Carmine Marceno ha dichiarato: «Il comportamento dello studente è rivoltante, specialmente Dopo la recente tragedia di Uvalde in Texas. Assicurarci che i nostri ragazzi siano al sicuro è di fondamentale importanza». In seguito alla segnalazione del messaggio, il caso è stato gestito dalla sezione minorile dell’ufficio di polizia, data l’età del ragazzino. Lo sceriffo ha ribadito ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Un ragazzino di quinta elementare è statoinper aver minacciato una sparatoria di massa in un messaggio, lo riporta il New York Post. Il giovane, studente della Patriot Elementary School di Cape Coral è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine e interrogato. Laha fatto sapere di avere le basi per un arresto. Lo sceriffo della contea di Lee Carmine Marceno ha dichiarato: «Ildello studente è, specialmentela recente tragedia diin Texas. Assicurarci che i nostri ragazzi siano al sicuro è di fondamentale importanza». In seguito alla segnalazione del messaggio, il caso è stato gestito dalla sezione minorile dell’ufficio di, data l’età del ragazzino. Lo sceriffo ha ribadito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bambino di 10 anni è stato arrestato in Florida per aver minacciato una sparatoria di massa tramite dei messaggi… - MediasetTgcom24 : Florida (Usa), bimbo di 10 anni minaccia sparatoria di massa: arrestato #florida #texas #uvalde #coral… - Corriere : Arrestato bambino di 10 anni in Florida: aveva minacciato una sparatoria di massa - ferociouspie : Io boh. Minaccia una sparatoria di massa, arrestato in #Florida un bambino di 10 anni. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bambino di 10 anni arrestato in Florida: aveva minacciato una “sparatoria di massa'. Lo sceriffo: «Le manette? Così imp… -