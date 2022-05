Ex concorrente del GFVip 6 lancia un appello a Maria De Filippi: chi è? (Di lunedì 30 maggio 2022) Una concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha lanciato un vero e proprio appello a Maria De Filippi per avere un ruolo nella prossima edizione di Amici 22. L’appello a Maria De Filippi Matilde Brandi ha preso parte al Grande Fratello Vip 6. La showgirl si è detta pronta a tornare sul piccolo schermo. Nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, la diretta interessata ha fatto un vero e proprio appello a Maria De Filippi: “Mi piace molto Amici. Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione”. In realtà non è la prima volta che Matilde Brandi elogia il talent show di Canale 5. In passato, l’ex gieffina aveva rivelato di seguire Amici dalla ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 maggio 2022) Unadel Grande Fratello Vip 6 hato un vero e proprioDeper avere un ruolo nella prossima edizione di Amici 22. L’DeMatilde Brandi ha preso parte al Grande Fratello Vip 6. La showgirl si è detta pronta a tornare sul piccolo schermo. Nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, la diretta interessata ha fatto un vero e proprioDe: “Mi piace molto Amici. Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione”. In realtà non è la prima volta che Matilde Brandi elogia il talent show di Canale 5. In passato, l’ex gieffina aveva rivelato di seguire Amici dalla ...

Advertising

tuttopuntotv : Ex concorrente del GFVip 6 lancia un appello a Maria De Filippi: chi è? #GFVip6 #GFVip #Amici21 #MariaDeFilippi - IlCryptoGame : ...ha iniziato a costruire dei blocchi (A3, A4,A5, A6, A7,A8) mentre il ramo con il blocco A1 stava accumulando più… - 56108f7cf9604be : @tuttosport Insomma, il Giro d'Italia del giornale concorrente non merita la prima pagina #benemanonbenissimo - infoitcultura : Ex concorrente del Grande Fratello nel cast di Drag Race Italia 2: chi è? - ParliamoDiNews : Concorrente del GF Vip sogna di fare Amici: `Maria sono a disposizione` #amici @AmiciUfficiale #grandefratellovip… -