Corruzione, un sindaco dell’Imperiese e un imprenditore arrestati in flagranza (Di lunedì 30 maggio 2022) La consegna della busta con 2mila euro e poi l’arresto. I Carabinieri del nucleo investigativo di Imperia hanno arrestato in flagranza di reato il sindaco di un comune della provincia di Imperia e un imprenditore edile locale. I due sono stati sorpresi dai militari nel capoluogo dopo che l’imprenditore aveva consegnato al primo cittadino una busta contente 2mila euro in contanti, prezzo presumibilmente pagato per l’agevolazione dell’impresa nell’assegnazione diretta di alcuni lavori pubblici per un importo ‘sottosoglia’ superiore ai 100mila euro. Sono in corso perquisizioni presso i rispettivi domicili e presso gli uffici comunali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) La consegna della busta con 2mila euro e poi l’arresto. I Carabinieri del nucleo investigativo di Imperia hanno arrestato indi reato ildi un comune della provincia di Imperia e unedile locale. I due sono stati sorpresi dai militari nel capoluogo dopo che l’aveva consegnato al primo cittadino una busta contente 2mila euro in contanti, prezzo presumibilmente pagato per l’agevolazione dell’impresa nell’assegnazione diretta di alcuni lavori pubblici per un importo ‘sottosoglia’ superiore ai 100mila euro. Sono in corso perquisizioni presso i rispettivi domicili e presso gli uffici comunali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

